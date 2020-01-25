Поклонская в день рождения Зеленского напомнила, зачем ей необходимо вернуться в Киев

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25 января 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото из соцсети

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская 25 января обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня у Зеленского день рождения, ему исполнилось 42 года.

Поклонская считает, что все самые добрые и тёплые слова ему скажут родные и друзья. А она ему пожелала, чтобы ее "однажды направили российским послом в Киев". По словам Поклонской, она знает, что Зеленский надеется "остановить войну в Донбассе, .. упрятать за решётку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, ... разогнать плешивые орды нацистов..., но ему не дают этого сделать.

А она хочет стать послом РФ в Киеве. "У меня осталось незаконченное дело в Киеве — я имею в виду уголовное Наверное, про него многие забыли, но я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко...", - написала Поклонская в соцсети.

Она призвала Зеленского вспомнить за праздничным столом ее пожелание. "... и Украина изменится. Мы изменим её, выкинем эту «мертвечину» из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной", - отметила депутат Госдумы.

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Зеленский не понимает весь трагизм ситуации