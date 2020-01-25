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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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"Если в городе без масок ходить, полиция арестует и выпишет штраф", работающий в Китае россиянин рассказал, что происходит в Ухани

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Филимоненко работает артистом в цирке, который оказался на гастролях в той самой Ухани, где появились первые заражённые коронавирусом. Парень рассказал, как там обстоят дела в  городе, оказавшемся в карантине.

Как сообщает Павел, никакой паники нет, но сейчас в городе объявлен карантин, ничего вокруг не работает, все учреждения закрыты, пока не пройдет эпидемия. «Единственное, что если вы будете ходить по городу без маски, полиция может вас арестовать и выписать штраф. 17 смертей – это люди пожилого возраста и это только китайца. Мне кажется, что у них иммунитет намного слабее, чем у нас», - завил россиянин.

Тем временем в городе планируют строить второй госпиталь для лечения заражённых. Первый обещали открыть уже 3 февраля, пишет канал "Mash".

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