Японские СМИ охватила шпиономания вокруг торгпредства России

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25 января 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Токио. Фото: Pixabay

Дипмиссия России в Японии сожалеет, что Токио «присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании». Так дипломаты прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудники российского торгпредства якобы могли быть причастны к получению секретной информации.

Агентство Киодо сообщило, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы секретные данные одной крупной японской коммуникационной компании.

Ранее японская полиция арестовала бывшего сотрудника этой компании, гражданина Японии по подозрению в том, что в феврале прошлого года он якобы передал секретную информацию с сервера своей компании двум сотрудникам торгпредства России. Причем, подозреваемый, по данным агентства, в целом признает свою вину.

Газета «Иомиури» уточняет, что один из россиян покинул Японию еще в 2017 году, а второй сотрудник обладает дипломатической неприкосновенностью. По данным издания, полиция подозревает, что факты передачи секретных данных были и ранее.