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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Японии обнаружили документ середины 50-х годов ХХ века, касающийся переговоров по Курилам

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Японии обнаружили документ середины 50-х годов ХХ века, касающийся переговоров по Курилам
Охотское море, Курилы. Фото: Pixabay

Японские исследователи нашли дипломатический документ, датированный 1956 годом, в котором говорится, что «на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении двусторонних дипломатических отношений после Второй мировой войны Япония сняла требование о том, что и после этого в процессе выработки мирного договора должны продолжиться переговоры о судьбе всей южной части Курил».

Документ находился в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики и после его смерти в соответствии с волей политика был переданы в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там его и нашли.

До сих пор правительство Японии заявляло, что на переговорах с СССР в 1956 году оно неуклонно настаивало на решении вопроса о принадлежности всей южной части Курил. Однако обнаруженный сейчас документ свидетельствует, что это требование в конце концов было временно снято ради достижения договоренности с Москвой о восстановлении двусторонних отношений. Кроме этого, СССР в этом случае давал согласие на прием Японии в ООН.

Впрочем, это не означало, что Токио реально отказался от своих претензий.

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