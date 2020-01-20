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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Япония планирует продолжать переговоры с Россией

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Япония планирует продолжать переговоры с Россией
Фото: pixabay.com

Японский премьер-министр Синдзо Абэ подтвердил нацеленность страны на решение территориальных споров и заключение мирного договора с Российской Федерацией. Об этом он сообщил на открытии сессии парламента Японии.

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«Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации от 1956 года, решим территориальный вопрос и заключим мирный договор. Этот курс абсолютно непоколебим», - заявил глава правительства. Он отметил, что, как и президент России Владимир Путин, «преисполнен решимости довести дело до конца».

Япония претендует на четыре южнокурильских острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом японцы ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

АБ

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