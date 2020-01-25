СМИ: на юге Японии на воду сел вертолет ВМС США

На юге Японии посадку на воду совершил вертолет MH-60 Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в субботу, 25 января. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили местные СМИ.

Вышеуказанное происшествие случилось примерно в 150 километрах к востоку от побережья самой южной префектуры Окинава.

К настоящему моменту информации о пострадавших в результате посадки вертолета на воду не поступало. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося с американским воздушным судном.