//Происшествия 13+
Самолет совершил экстренную посадку в Казани из-за сердечного приступа у пассажира
21 января 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
21 января 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Экономика
Госпредприятие "Литовские железные дороги" (Lietuvos Geležinkeliai) в понедельник, 20 января, объявило о начале транспортировки нефти из Норвегии через Клайпедский порт…
Экономика
Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.
Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.
В среду, 15 января, президент Путин огласит ежегодное Послание…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
Фильм «Союз спасения», посвящённый декабрьскому восстанию 1825 года…
4 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин проводил очередное…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Принц Гарри полетел в Канаду для воссоединения с супругой и сыном
Казалось бы, неужели можно сказать про «наше всё» что-то новое, или…
Киев может реализовать в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР «хорватский сценарий». Соответствующий вариант развития событий допустил Сергей…
Перечислены продукты питания, употребление которых защищает от онкологических заболеваний. Информацию по данной теме озвучили некоторое время назад…
Экстрасенс Ванга в свое время якобы предсказала сближение Российской Федерации с соседними странами в 2020 году. Соответствующее утверждение…
Белоруссия подтвердила закупку 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Согласно последней информации, "черное золото" будет поставлено через порт в Клайпеде…
В мире
Иранские представители расследования крушения самолета Boeing украинской авиакомпании сообщили, что пассажирское воздушное судно было сбито двумя ракетами класса…
Происшествия
В Томской области устанавливаются личности 10 человек, погибших при пожаре дома в поселке Причулымский Асиновского района. Одноэтажное деревянное здание в сибирском…
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник назвал "экстремальной" длительность периода положительных температурных аномалий зимы 2019-2020 годов…
Утром во вторник, 21 января, самолет, вылетевший из Москвы на Сахалин, совершил экстренную посадку в Казани. Данная мера была принята экипажем воздушного судна из-за…
Происшествия
Не менее девяти человек погибли в результате возгорания одноэтажного деревянного дома, расположенного в селе Причулымский Асиновского района Томской области.
К принудительному лечению будут привлекать нетрезвых граждан — любителей употреблять алкогольные напитки на глазах у прохожих, а затем устраивать дебоши и провокации…
Китайские власти заявили во вторник, 21 января, еще об одной жертве нового короновируса. Таким образом от вспышки пневмонии погибло четыре человека.
Член-основатель Isis Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби возглавил Исламское государство (ИГ), (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России).
Любителям "красивых" автомобильных номеров предоставили выбор — повышенная пошлина или победа в торгах на аукционах, правила которых пока не определены.
Президент Владимир Путин в понедельник, 20 января, ускорил процесс смены политической системы в России, представив парламенту план конституционной реформы, который…
Замораживание некоторых иностранных активов "Газпрома" по требованию украинского "Нафтогаза" было отменено, заявил российский газовый гигант в понедельник, 20 января.
Британский принц Гарри уехал из Соединенного Королевства в Канаду в понедельник вечером, чтобы воссоединиться со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи.
Беларуссия и Россия договорились о подходе и методе компенсации за испорченную нефть в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщили в белорусском правительстве.
Девушка-подросток из Швеции Грета Тунберг, получившая известность своими призывами к сохранению и восстановлению экологии во всем мире, без предупреждения посетила Польшу…
Распространение в Китае нового коронавируса, который начал шествие за пределы страны, заставляет созвать экстренное заседания ВОЗ для обсуждения этой проблемы.
В сти появилось видео, где балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками в нетрезом виде.
Европейский союз должен обсудить все способы соблюдения формального прекращения огня в Ливии, так как любое мирное урегулирование будет нуждаться в реальной поддержке…
Южная Корея в понедельник, 20 января, сообщила о первом подтвержденном случае китайского коронавируса. Южнокорейские власти опасаются, что пневмония может…
Киев потребует от Тегерана передать ему черные ящики Boeing 737, чтобы удостовериться в беспристрастном расследовании катастрофы.
Полиция Великобритании включила GreenPeace и ряд других ненасильственных объединений в список экстремистских организаций наряду с неонацистскими группировками.
Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя президента Российской Федерации…
Скандинавия географически находится недалеко от Санкт-Петербурга, однако в «Зените» футболисты с этого полуострова гости крайне редкие. Теперь в «Зените» может появиться…
Третье лицо государства, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в последнее время проявляет активный интерес к реальным проблемам, с которыми столкнулась страна.
Непознанное
Наступивший 2020 год богат различными астрономическими событиями. Мы станем свидетелями шести затмений - двух солнечных и четырех лунных. Планеты будут сближаться…
Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового…
Разведслужбы США вновь спалились. Они в качестве «жеста доброй воли» приглашали пограничников Казахстана отдохнуть или пройти обучение в США и пытались их вербовать…
Известный российский актер Иван Охлобыстин рассказал, откуда, по его мнению, у знаменитостей взялась тенденция непочтительно отзываться о простых россиянах.
В стране находится порядка 10 тысяч человек с «Незалежной». Однако точного количества приезжих никто не знает.
Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции РФ на рассмотрение Государственной думы. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней…
Общество
Неизвестный вирус быстро распространяется в китайском городе Ухань. По официальным данным количество заболевших 200 человек, но международные организации называют цифру…
Независимо от того, кто станет главой США, государство в любом случае будет расколото на несколько частей.
Шоу-бизнес
Рэпера Гуфа арестовала полиция в аэропорту Абу-Даби. Во время отдыха на Пхукете 40-летний музыкант наломал дров и направлялся в наркоклинику, чтобы поправить здоровье…
Одному из жителей Крыма Ивану Яцкину, задержанному ранее в Симферополе, предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины. Об этом сегодня сообщил журналистам его адвокат…
Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, где лежит ключ к прекращению гражданской войны в Донбассе. Точка зрения специалиста приведена в материале…
Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня внезапно без вызова прибыл в Госбюро расследований. Ранее он 27 раз проигнорировал вызовы на допросы в ГБР.
В том, что ополченцы ДНР смогли выйти из окруженного Славянска летом 2014 года, виноват Виктор Муженко, в тот момент возглавлявший Генштаб Вооруженных сил Украины…
Ежегодно 20 января отмечают День Республики Крым. В 1991 году в этот день состоялся всекрымский референдум. С этого момента спорт на полуострове пережил второе рождение…
В Кондопожском районе Республики Карелия трое рыбаков на снегоходе провалились под лед Онежского озера. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, трагедия…
Сейм Литвы узаконил альтернативную медицину, приняв закон о дополнительном и альтернативном здравоохранении.
Шоу-бизнес
Сын известной актрисы Любови Полищук долгое время хранил обиду на звездную маму, он не мог простить ей несчастного детства, в котором так долго ощущал себя ненужным…
Озвучены способы нормализации показателей давления при гипотонии. Соответствующие рекомендации дали некоторое время назад специалисты в области здравоохранения, говорится…
Легендарный латышский композитор Раймонд Паулс отпраздновал 12 января свой день рождения. Маэстро исполнилось 84 года.
В Северной столице задержан мужчина, подозреваемый в том, что склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне…
Власти Мальдивской Республики обеспокоены тем, что острова в скором времени могут полностью погрузиться под воду. Этот пугающий процесс связан с повышением уровня моря…
Регион стал представлять территорию хаоса. Государства разрушены не без участия США.
Общество
Ему интересны права людей, именно поэтому его захотелось приехать в Донецк. На Донбасс прибыл американский правозащитник Чейз Тичек. Корреспондент АН узнал, каковы…
Общество
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призывавший «мочить» журналистов, вновь оказался в центре скандала. Чиновник от слов решил перейти к делу - расправиться с неугодным…
Исполняющий обязанности главы российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по Ливии, который приняли на конференции…
Некорректные высказывания чиновников всё чаще тиражируются в СМИ и соцсетях. Негативные комментарии адресованы в том числе и журналистам, исправно выполняющим свою работу…
Мадонна в ходе своего гастрольного турне Madame X отменила уже восьмое выступление. В этот раз не повезло Лиссабону. Об отмене фанаты узнали за 45 минут до начала шоу.