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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Самолет совершил экстренную посадку в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Самолет совершил экстренную посадку в Казани из-за сердечного приступа у пассажира
салон самолета, pixabay.com
Во вторник, 21 января, самолет, вылетевший из Москвы на Сахалин, совершил экстренную посадку в Казани. Данная мера была принята экипажем воздушного судна из-за сердечного приступа у пассажира.
 
Пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова сегодня рано утром отметила, что помощь гражданину начали оказывать еще на борту самолета. После приземления пассажира передали врачам, которые ожидали воздушное судно в авиагавани.
 
К настоящему моменту самолет вылетел в пункт назначения. Он приземлится в аэропорту Южно-Сахалинска в 17.05 по местному времени (9.05 по Москве).
 
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