Самолет совершил экстренную посадку в Казани из-за сердечного приступа у пассажира

Во вторник, 21 января, самолет, вылетевший из Москвы на Сахалин, совершил экстренную посадку в Казани. Данная мера была принята экипажем воздушного судна из-за сердечного приступа у пассажира.

Пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова сегодня рано утром отметила, что помощь гражданину начали оказывать еще на борту самолета. После приземления пассажира передали врачам, которые ожидали воздушное судно в авиагавани.

К настоящему моменту самолет вылетел в пункт назначения. Он приземлится в аэропорту Южно-Сахалинска в 17.05 по местному времени (9.05 по Москве).