Кремль: Россия не меняла свою политику по ситуации на Украине

В Кремле в субботу, 25 января, заявили, что Россия не меняла свою политику по ситуации на Украине. Соответствующую информацию предоставил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, данные об изменении политики по ситуации на Украине не соответствуют действительности и отражают исключительно точку зрения того, кто сделал это заявление.
Так в Кремле прокомментировали слова российского эксперта, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который ранее сегодня сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков якобы ушел с госслужбы из-за смены курса "на украинском направлении".