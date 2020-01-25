Кремль: Россия не меняла свою политику по ситуации на Украине

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25 января 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Кремле в субботу, 25 января, заявили, что Россия не меняла свою политику по ситуации на Украине. Соответствующую информацию предоставил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, данные об изменении политики по ситуации на Украине не соответствуют действительности и отражают исключительно точку зрения того, кто сделал это заявление.

Так в Кремле прокомментировали слова российского эксперта, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который ранее сегодня сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков якобы ушел с госслужбы из-за смены курса "на украинском направлении".