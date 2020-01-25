Ливанский министр удивил всех, прибыв на заседание на такси, а не в кортеже с охраной

Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия удивил всех, прибыв на свое первое рабочее заседание правительства на такси. Обычно чиновники в стране предпочитают передвигаться в кортеже с охраной.

Отмечается, что накануне к главному въезду здания правительства подъехало такси, которое остановили охранники. Таксист сообщил, что в салоне находится министр. Сначала секьюрити не поверили, а затем проверили документы пассажира и пропустили машину.