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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Ливанский министр удивил всех, прибыв на заседание на такси, а не в кортеже с охраной

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ливанский министр удивил всех, прибыв на заседание на такси, а не в кортеже с охраной
такси, pixabay.com
Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия удивил всех, прибыв на свое первое рабочее заседание правительства на такси. Обычно чиновники в стране предпочитают передвигаться в кортеже с охраной.
 
Отмечается, что накануне к главному въезду здания правительства подъехало такси, которое остановили охранники. Таксист сообщил, что в салоне находится министр. Сначала секьюрити не поверили, а затем проверили документы пассажира и пропустили машину.
 
Журналисты выяснили, что у Машрифии есть личное транспортное средство, но он предпочитает ездить на такси. Известно также, что после заседания министр туризма уехал на автомобиле спикера правительства с его водителем, но от охраны оказался.
ЕТ

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