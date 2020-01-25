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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке
Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Берзиньш ранее выдвинул идею пересмотреть отношение Латвии к русскому языку, поскольку не нем говорит значительная часть населения страны.

Джабаров уточнил, что политические деятели, очевидно, прозревают лишь после того, как покидают высокий пост. По словам сенатора, если бы в Латвии не притеснялся русский язык и если бы людей не оценивали исключительно по их национальности, то страна стала бы сильнее.

Российский политик также выразил надежду на то, что "националистический угар" сойдет на нет.

ЕТ

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В мире

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

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