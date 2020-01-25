В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.
Берзиньш ранее выдвинул идею пересмотреть отношение Латвии к русскому языку, поскольку не нем говорит значительная часть населения страны.
Джабаров уточнил, что политические деятели, очевидно, прозревают лишь после того, как покидают высокий пост. По словам сенатора, если бы в Латвии не притеснялся русский язык и если бы людей не оценивали исключительно по их национальности, то страна стала бы сильнее.
Российский политик также выразил надежду на то, что "националистический угар" сойдет на нет.