В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

//В мире 13+

25 января 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Берзиньш ранее выдвинул идею пересмотреть отношение Латвии к русскому языку, поскольку не нем говорит значительная часть населения страны.

Джабаров уточнил, что политические деятели, очевидно, прозревают лишь после того, как покидают высокий пост. По словам сенатора, если бы в Латвии не притеснялся русский язык и если бы людей не оценивали исключительно по их национальности, то страна стала бы сильнее.

Российский политик также выразил надежду на то, что "националистический угар" сойдет на нет.