Россия после 2024: даже Путин не знает, что произойдет, считает датский журналист

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24 января 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Arbejderen

Кремлевский Пул / Global Look Press

Датский журналист Йенс Йорген Нильсен рассмотрел происходящие в России политические изменения и предположил, что может ожидать нашу страну, когда закончится президентский срок Владимира Путина.

Йенс Йорген Нильсен – историк и журналист, специалист по России. Он много лет прожил в России и свободно владеет русским языком. Является автором нескольких книг о России. Поэтому его мнение заслуживает внимания.

Сейчас, в начале 2020 года, никто, даже сам Путин, не знает, что произойдет в 2024 году. Но, судя по настроениям большинства россиян, они предпочтут, чтобы Путин в той или иной форме сохранил власть: в качестве премьер-министра или главы Госсовета, или на какой-либо неофициальной должности, считает Нильсен.

В качестве примера он приводит Сингапур и его «экономическое чудо», где Ли Куан Ю, первый премьер-министр Республики Сингапур, в 1990 году покинул эту должность, но фактически сохранил власть в своих руках, и экономика страны продолжала развиваться опережающими темпами, вскоре обогнав США по ВВП на душу населения. Россияне скорей предпочтут такой вариант, чем вернуться в «либеральные» 90-е снова, уверен журналист. И политические преобразования, происходящие сейчас в стране, не исключают такой возможности.

В качестве другого примера Нильсен приводит Казахстан, где президент Нурсултан Назарбаев ушел со своего поста, но по-прежнему сохраняет значительную власть как носитель официального титула «Лидер нации».

Кроме того, высказался датский журналист, Запад необоснованно много критикует Путина, поскольку даже его предшественник Борис Ельцин, «президент либеральной западной мечты», был во многом более царем, чем нынешний лидер России. «Либералы – не обязательно демократы», - резюмирует Нильсен.

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