Путин не уйдёт с поста президента раньше времени. Это не солидно

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24 января 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

"Владимир Владимирович не будет уходить с должности раньше времени, это не солидно. Поэтому, вторая волна отставок правительства будет перед завершением срока его президентства - где-то годика за полтора", - считает экономист и политолог Михаил Делягин.



В интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ, Делягин предположил, что в конце 2022 или в начале 2023 года пойдёт процесс транзита власти. При этом политолог считает, что вряд ли Путин захочет быть премьером - это слишком много хлопот. Вы работаете, принимаете полноту ответственности, а вас все ругают. Канцлер Германии Ангела Меркель за 12 лет уничтожила свою страну. Её там люто ненавидят. Зачем принимать на себя общественное негодование, когда есть много хороших, условно говоря, козлов отпущения?



Делягин полагает, что произойдёт переход президента Путина и власти вместе с ним на позицию руководителя Госсовета. У нас впервые появится возможность коллегиальной власти. Госсовет будет органом стратегического управления.



Подробности смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



