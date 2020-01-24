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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Кремле прокомментировали решение Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле прокомментировали решение Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам
флаг Германии, pixabay.com
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в пятницу, 24 января, прокомментировал недавнее решение руководства Германии выделить на помощь блокадникам 12 миллионов евро.
 
Ранее сообщалось, что ФРГ направит вышеуказанную сумму на модернизацию госпиталя для ветеранов, а также на создание германо-российского центра встреч.
 
Песков подчеркнул, что подобное решение можно только поприветствовать, однако призвал не забывать, какую заботу и поддержку ветеранам оказывает российское руководство.
Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, а полностью снять – 27 января 1944 года. Погибшими считаются от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, причем только 3 процента из них скончались в результате артобстрелов и бомбежек – остальным не удалось выжить из-за недостатка еды.
 
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