В Кремле прокомментировали решение Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в пятницу, 24 января, прокомментировал недавнее решение руководства Германии выделить на помощь блокадникам 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ФРГ направит вышеуказанную сумму на модернизацию госпиталя для ветеранов, а также на создание германо-российского центра встреч.

Песков подчеркнул, что подобное решение можно только поприветствовать, однако призвал не забывать, какую заботу и поддержку ветеранам оказывает российское руководство.