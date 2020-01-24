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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Ушел из жизни исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Ушел из жизни исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения
Питер Салама, Matthias Balk/dpa
В пятницу, 24 января, стало известно, что из жизни ушел исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Питер Салама. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.
 
Подчеркивается, что во Всемирной организации здравоохранения глубоко опечалены в связи со скоропостижной смертью доктора. В ВОЗ выражают искренние соболезнования семье Питера Салама, а также его друзьям и коллегам.
 
Отмечается, что Салама начал работать в организации четыре года назад, а до этого он являлся региональным директором в ЮНИСЕФ. В рамках своей деятельности специалист курировал ближневосточное и североафриканское направления.
 
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