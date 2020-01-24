Ушел из жизни исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения

Подчеркивается, что во Всемирной организации здравоохранения глубоко опечалены в связи со скоропостижной смертью доктора. В ВОЗ выражают искренние соболезнования семье Питера Салама, а также его друзьям и коллегам.

Отмечается, что Салама начал работать в организации четыре года назад, а до этого он являлся региональным директором в ЮНИСЕФ. В рамках своей деятельности специалист курировал ближневосточное и североафриканское направления.