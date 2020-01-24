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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Из-за общенациональной забастовки в Париже закрыли Эйфелеву башню

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Из-за общенациональной забастовки в Париже закрыли Эйфелеву башню
Эйфелева башня, pixabay.com
В пятницу одну из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелеву башню – закрыли для посещений. Согласно последней информации, данные меры были приняты из-за забастовки против пенсионной реформы.
 
Информация о закрытии Эйфелевой башни по причине национальной забастовки опубликована на официальной страничке достопримечательности в соцсети.
Напомним, в начале декабря прошлого года во Франции началась бессрочная общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории граждан, в частности, работники сферы транспорта, могут утратить ряд привилегий и особых режимов выхода на пенсию.
 
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