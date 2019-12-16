Пробки в Париже достигли рекордных 630 километров

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16 декабря 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Париж, pixabay.com

В парижском регионе Иль-де-Франс утром в понедельник, 16 декабря, длина пробок достигла рекордных 630 километров. Причины две – забастовка на транспорте, которая продолжается 12-й день, а также погода.

Пик заторов был замечен сегодня в 8:46 по местному времени. Обычно по утрам пробки в Иль-де-Франс составляют около 350 километров. Сегодняшний же показатель приблизился к рекорду, который был установлен в понедельник на прошлой неделе – 631 километр.

Журналисты отмечают, что абсолютный рекорд был поставлен 6 февраля минувшего года. Тогда из-за снегопада длина заторов составила 739 километров.

Напомним, сейчас во Франции продолжается забастовка транспортников. Кроме того, частично затоплена трасса А4, которая ведет в центр Парижа, что существенно осложняет дорожную ситуацию.