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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Всемирно известный актер обвинил США в попытках помешать "сближению России и ФРГ"

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Всемирно известный актер обвинил США в попытках помешать
актер Тиль Швайгер, Michael Timm/face to face
Всемирно известный актер кино и телевидения, уроженец Германии Тиль Швайгер обвинил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в попытках воспрепятствовать "сближению России и ФРГ".
 
Принцип "Америка превыше всего", который Трамп ранее сформулировал, по мнению Швайгера, отражает позицию политических элит страны. Актер, однако, призвал отдать должное главе США, так как до него никто не был готов это признать. "Это единственное хорошее, что я могу о нем сказать", – добавил Тиль и уточнил, что считает Трампа невыносимым.
 
Актер также заметил, что американские власти всегда пытались помешать сближению России и Германии, так как видели в этом угрозу.
 
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