Всемирно известный актер обвинил США в попытках помешать

Принцип "Америка превыше всего", который Трамп ранее сформулировал, по мнению Швайгера, отражает позицию политических элит страны. Актер, однако, призвал отдать должное главе США, так как до него никто не был готов это признать. "Это единственное хорошее, что я могу о нем сказать", – добавил Тиль и уточнил, что считает Трампа невыносимым.

Актер также заметил, что американские власти всегда пытались помешать сближению России и Германии, так как видели в этом угрозу.