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24 января 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

глава Филиппин Родриго Дутерте, Rouelle Umali/Xinhua

Глава Филиппин Родриго Дутерте в беседе с журналистами сравнил отношение России и Соединенных Штатов Америки к своей стране. По словам политика, Вашингтон смотрит на филиппинцев как на "вассалов".

Родриго Дутерте уточнил, что Россия и Китай действительно уважают суверенитет Филиппин. Он также добавил, что США все еще не могут перестроиться, поскольку привыкли, что филиппинцы в течение 50 лет были под властью американцев.

Политик убежден, что всегда может рассчитывать на справедливую позицию Российской Федерации и КНР, однако ждать этого от Соединенных Штатов не стоит.

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