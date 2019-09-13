Глава Филиппин разрешил гражданам стрелять и бить чиновников, нарушающих закон

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, которые требуют взятки. Глава государства призвал народ отстаивать свои права и сообщать о правонарушениях ему лично, он даже позволит ударить чиновника по лицу при нём.

"Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств", - передаёт слова главы государства газета "Manila Bulletin".

Дутерте добавил, что возможной мерой, которая будет принята за нападение на чиновника, будут "всего лишь серьезные телесные наказания". По мнению президента, коррупция стала повсеместной проблемой в стране.