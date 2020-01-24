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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Канада примет дополнительные меры для защиты от китайского коронавируса

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Канада примет дополнительные меры для защиты от китайского коронавируса
премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Peter Manning/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу, 24 января, заявил, что его страна намерена принять дополнительные меры защиты в связи с распространением опасного коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Трюдо уточнил, что канадская сторона серьезно относится к сложившейся ситуации и рассматривает меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности граждан страны.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в результате распространения коронавируса в Китае погибли 26 человек. Заболели почти 850 граждан. Всех прибывающих из китайских аэропортов пассажиров просят сообщать, имеются ли у них симптомы гриппа.

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