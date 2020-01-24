Двое россиян проведут 12 лет в американской тюрьме за мошенничество с банковскими картами

Россияне Игорь и Денис Грушко признаны виновными в мошенничестве с банковскими картами. Такое решение вынес суд в штате Флорида США. Братьев приговорили к 12 годам тюремного заключения.
Суд также приговорил к одному году и трем месяцам лишения свободы гражданина Украины Вадима Вознюка, который, по мнению следствия, действовал в сговоре с братьями.
Во время обыска у осужденных нашли считывающие устройства для установки в банкоматах и скрытые камеры. По версии обвинения, они использовали оборудование для кражи данных карт и для производства их дубликатов.
Россияне проживали в городе Форт-Лодердейл.
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