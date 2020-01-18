Павел Дуров дал показания суду США о Telegram

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18 января 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

lukomore. org, globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров дал показания американскому суду. В те дни, когда проходил допрос, 7 и 8 января, Дуров находился в Дубае. На вопросы представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США по Тelegram он отвечал дистанционно.

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова. Согласно информации из электронной базы федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, Дуров отвечал на вопросы в общей сложности не менее 14 часов. На допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро. Сторона обвинения хотела узнать, на что Дуров потратил привлеченные на ICO $1,7 млрд, кому принадлежит идея привлечь средства от инвесторов и сколько из этих денег потратил Telegram на свои нужды.

Предприниматель из России разъяснил ряд вопросов по структуре и работе Telegram. Он также подчеркнул, что за скачивание мессенджера никогда не взималась плата.

После проведения ICO, в ходе которого проект Павла Дурова привлёк $1,7 млрд, комиссия сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании. В Telegram заявляли, что никогда не считали токен ценной бумагой.