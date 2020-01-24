В очаге лесного пожара в Австралии перевернулся автомобиль с добровольцами

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24 января 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

лесной пожар в Австралии, Ann Inger Johansson/ZUMAPRESS.com

В очаге мощного природного пожара, бушующего в австралийском штате Новый Южный Уэльс, перевернулся спецавтомобиль. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали добровольцы.

Журналисты уточняют, что авария по неустановленной причине произошла в ходе тушения крупного пожара. В машине в момент инцидента находились волонтеры сельской пожарной службы штата. К настоящему моменту поступили данные о шести травмированных людях.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Подчеркивается, что травмы волонтеров не являются опасными для жизни.

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