В очаге лесного пожара в Австралии перевернулся автомобиль с добровольцами

В очаге мощного природного пожара, бушующего в австралийском штате Новый Южный Уэльс, перевернулся спецавтомобиль. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали добровольцы.
Журналисты уточняют, что авария по неустановленной причине произошла в ходе тушения крупного пожара. В машине в момент инцидента находились волонтеры сельской пожарной службы штата. К настоящему моменту поступили данные о шести травмированных людях.
Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Подчеркивается, что травмы волонтеров не являются опасными для жизни.
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