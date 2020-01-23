В Австралии при тушении пожаров разбился самолет США

Пожарный самолет, прибывший в Австралию из США, разбился при тушении огня на востоке континента. Об этом в четверг сообщил комиссар региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фитцсиммонс.
Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила его слова, отметив, что самолет, занимавшийся тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс потерпел крушение, в результате которого погибли три члена экипажа.
По данным издания Sydney Morning Herald, обломки военно-транспортного самолета C-130 Hercules были обнаружены неподалеку от города Кума на юге штата. Как сообщается, все погибшие были американскими гражданами.
"Душераздирающие сообщения [...] Наши мысли и искренние соболезнования их семьям и дружному сообществу пожарных", - написала в сервисе микроблогов Twitter премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.
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