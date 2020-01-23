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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Австралии при тушении пожаров разбился самолет США

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Австралии при тушении пожаров разбился самолет США
фото: pixabay.com

Пожарный самолет, прибывший в Австралию из США, разбился при тушении огня на востоке континента. Об этом в четверг сообщил комиссар региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фитцсиммонс.

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила его слова, отметив, что самолет, занимавшийся тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс потерпел крушение, в результате которого погибли три члена экипажа.

По данным издания Sydney Morning Herald, обломки военно-транспортного самолета C-130 Hercules были обнаружены неподалеку от города Кума на юге штата. Как сообщается, все погибшие были американскими гражданами.

"Душераздирающие сообщения [...] Наши мысли и искренние соболезнования их семьям и дружному сообществу пожарных", - написала в сервисе микроблогов Twitter премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

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