Австралия тонет. Пожары сменились наводнениями

Грозы обрушились на части восточного побережья Австралии рано утром в субботу, 18 января, что привело к внезапным наводнениям и закрытию дорог.
Штаты Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд, сильно пострадавшие от лесных пожаров, в результате которых погибло 29 человек, разрушено более 2500 домов и выжжены миллионы акров земли, теперь затопило.
В субботу рано утром в Квинсленде были закрыты основные автомагистрали. В Новом Южном Уэльсе после штормовой ночи отключено электричество. Сейчас здесь затоплены районы, закрыты государственные парки и туристические достопримечательности.
Бюро метеорологии объявило о новых ливнях в эти выходные.