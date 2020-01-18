Австралия тонет. Пожары сменились наводнениями

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18 января 2020, 07:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Фото: pixabay.com

Грозы обрушились на части восточного побережья Австралии рано утром в субботу, 18 января, что привело к внезапным наводнениям и закрытию дорог.

Штаты Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд, сильно пострадавшие от лесных пожаров, в результате которых погибло 29 человек, разрушено более 2500 домов и выжжены миллионы акров земли, теперь затопило.

В субботу рано утром в Квинсленде были закрыты основные автомагистрали. В Новом Южном Уэльсе после штормовой ночи отключено электричество. Сейчас здесь затоплены районы, закрыты государственные парки и туристические достопримечательности.

Бюро метеорологии объявило о новых ливнях в эти выходные.