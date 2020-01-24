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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Пушков: причиной перевода часов Судного дня вперед стали действия США

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Пушков: причиной перевода часов Судного дня вперед стали действия США
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков убежден, что ключевой причиной перевода часов Судного дня являются действия властей Соединенных Штатов Америки, которые вызвали обострение ситуации в мире.

Ранее так называемые часы Судного дня были переведены на 20 секунд вперед, вследствие чего до "ядерной полуночи", которая угрожает всему человечеству, осталось всего 100 секунд.

Пушков полагает, что на символический циферблат в первую очередь следует обратить внимание американскому лидеру Дональду Трампу. Сенатор считает, что главная угроза исходит не от главы КНДР Ким Чен Ына, а также не от Ирана и Китая, а именно от разрушения системы контроля за ядерным оружием, развалом которой занимается сейчас Вашингтон. 

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