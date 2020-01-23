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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Пушков прокомментировал отношение Израиля и Польши к исторической правде

, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков прокомментировал отношение Израиля и Польши к исторической правде
Алексей Пушков, Совет Федерации РФ/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отношение к исторической правде Израиля и Польши в свете происходивших сегодня в Иерусалиме мероприятий памяти жертв Холокоста.

Алексей Пушков отметил, что еврейский народ, переживший такую трагедию, как Холокост, помнит о том, кто их освободил и предотвратил запланированное Гитлером окончательное уничтожение еврейской нации, чтит память об этом и с уважением относится к народу-освободителю, не стесняясь и в наши дни публично выражать благодарность за спасение своей нации.

В то время как Польша, чья роль в предыстории и истории Второй Мировой войны была неприглядна настолько, что даже премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль окрестил эту страну «гиеной Европы», продолжает русофобскую истерию, договорившись уже до того, что Сталин и Советский Союз были якобы еще хуже Гитлера и Третьего рейха. И демонстративно не приглашает руководство страны-освободителя на мероприятия, посвященные освобождению Освенцима – самого страшного фашистского лагеря смерти.

 

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ЛЧ

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