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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Самые дорогие свадьбы десятилетия. Зачем тратить миллионы ради одного дня?

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Самые дорогие свадьбы десятилетия. Зачем тратить миллионы ради одного дня?

Редакция «Аргументов недели» выделила топ-5 самых дорогих свадеб последнего десятилетия и попыталась выяснить, на что знаменитости потратили свои денежные средства.

Первое место в списке  занимает свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. По оценкам The Sun, оно стоило около 35 миллионов фунтов стерлингов (почти три миллиарда рублей). Из этой суммы около 90 % ушло на обеспечение безопасности.

Не менее роскошно узаконили свой брак 29 апреля 2011 года принц Уильям и Кейт Миддлтон.  Бракосочетание приобрело настолько огромный масштаб, что в стране объявили официальный выходной, а празднование транслировалось на весь мир. Свадьба обошлась королевской семье в 26 миллионов фунтов стерлингов.

Третье место в рейтинге роскошных свадеб принадлежит союзу британской модели Петры Экклстоун с  бизнесменом Джеймсом Стэнтом, который был заключен в 2011 году. Их бракосочетание  в замке Одескальки на озере Комо обошлось в 19 миллионов долларов.

Бракосочетание Ким Кардашьян и Кане Уэста также стало одним из самых дорогих за последние 10 лет. В сумме супруги потратили на празднование около 12$ млн.

Бурное обсуждение в медиа вызвала свадьба американского певца и продюсера Джастина Тимберлейка с певицей и моделью Джессикой Бил, которая состоялась в 2012 году. Она обошлась в супругам в 6,5 млн долларов.

Подробнее читайте на сайте "Аргументов недели".

ПВ

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