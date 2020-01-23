В США зафиксировали рекордный уровень коррупции

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23 января 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В 2019 году в США зафиксирован рекордно высокий уровень коррупции. Об этом говорится в докладе международной организации Transparency International, специалисты которой составляют индекс на основе опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в госсекторе.

Согласно последним данным, США набрали 69 баллов и превзошли свой худший результат за всю историю рейтинга – 71 балл, который фиксировали в 2018 и 2011 годах. В новом рейтинге Соединенные Штаты находятся на 23-м месте. Кстати, наименьший уровень коррупции у США был зафиксирован в 1995 и в 2000 годах.

В докладе отмечается, что общий уровень коррумпированности стран «Большой семерки» повысился по сравнению с прошлым годом.

В частности, Канада в 2019 году набрала на четыре балла меньше, чем в 2018 году (она занимает 12-ю строчку рейтинга с 77 баллами), Франция потеряла три балла и занимает 23-ю строчку с 69 баллами, Великобритания также потеряла три балла – это 12-я строчка рейтинга и 77 баллов. В Германии и Японии уровень остался прежним, а вот в Италии понизился.

Более двух третей стран, в том числе многие из наиболее развитых стран мира, находятся в состоянии стагнации или демонстрируют ухудшение в своих усилиях по борьбе с коррупцией.

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