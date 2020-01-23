Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В ООН назвали угрожающих миру "всадников Апокалипсиса"

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ООН назвали угрожающих миру
Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал об угрожающих на данный момент миру четырех «всадниках Апокалипсиса». По его словам, именно они «создают угрозы возможностям и подвергают опасности прогресс 21 века».

Гутерреш пояснил, что первым «всадником» является "высочайшая геостратегическая напряженность". Он отметил, что разрушительные конфликты становятся последствием человеческих страданий и ведут к появлению «ядерной угрозы».

Вторым «всадником» генеральный секретарь ООН назвал «климатический кризис». Гутерреш объяснил, что сейчас средняя температура в мире резко увеличивается, а большое количество животных находится на грани исчезновения.

Третьим «всадником», он считает, является «растущее глобальное недоверие», а четвертым – «темная сторона цифрового мира». Гутерреш объяснил, что современные технологии используют для преступлений и разжигания ненависти.

 

Читайте также:

Видео: диалог Путина и генсека ООН на русском в Берлине удивил Меркель

БА

//картина дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров доволен, что Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров доволен, что Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку на должность…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

СМИ выяснили подробности личной жизни нового министра культуры Ольги Любимовой. Источник рассказал о её семье, жизненных обстоятельствах и пути по карьерной лестнице…

//новости ан

//новости ан

Актер театра и кино Станислав Садальский доволен, кого Владимир Путин назначил министром культуры. Нелюбимого Садальским Владимира Мединского на посту главы Минкульта…

//новости ан

Новый министр культуры вела свой блог в ЖЖ, и внимание пользователей Сети привлекла публикация от 2008 года, в которой Ольга Любимова откровенно призналась, что…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Новой миссис Вселенной 2020 стала врач, мама четырех детей из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая. "Простите, но я искренне не понимаю, зачем 45-летней бабе продавать своё…

Супруга легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера пожаловалась, что неизвестные выставили на продажу фотографии ее супруга, сделанные в период реабилитации…

Маргариту Симоньян госпитализировали в институт им. Склифосовского. СМИ сообщили, что у главреда RT проблемы с сердцем, сама Марго отшутилась, что таких проблем у неё…