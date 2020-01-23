В ООН назвали угрожающих миру

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23 января 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал об угрожающих на данный момент миру четырех «всадниках Апокалипсиса». По его словам, именно они «создают угрозы возможностям и подвергают опасности прогресс 21 века».

Гутерреш пояснил, что первым «всадником» является "высочайшая геостратегическая напряженность". Он отметил, что разрушительные конфликты становятся последствием человеческих страданий и ведут к появлению «ядерной угрозы».

Вторым «всадником» генеральный секретарь ООН назвал «климатический кризис». Гутерреш объяснил, что сейчас средняя температура в мире резко увеличивается, а большое количество животных находится на грани исчезновения.

Третьим «всадником», он считает, является «растущее глобальное недоверие», а четвертым – «темная сторона цифрового мира». Гутерреш объяснил, что современные технологии используют для преступлений и разжигания ненависти.

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