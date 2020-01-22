Руслан Бальбек прокомментировал заявление Зеленского о возможности завершить конфликт в Донбассе

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22 января 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Руслан Бальбек, фото: twitter.com/ruslanbalbek

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности при желании сторон завершить конфликт в Донбассе "завтра". По мнению российского парламентария, "окончание конфликта на Донбассе зависит только от доброй воли Киева".

Бальбек убежден, что руководство Донецкой и Луганской народных республик хочет мира не менее, чем президент Украины, но мир должен быть равноправным с обеих сторон. Он отметил, что люди устали от конфликта с обеих сторон, и "президент Украины найдёт слова и предпримет действия, чтобы миру на Донбассе зажёгся зелёный свет", - передаёт RT.

Руслан Бальбек поделился, что является "главным залогом" остановки конфликта на юго-востоке Украины. "Я полностью поддерживаю путь президента Украины к миру. Я уверен, со мной согласятся миллионы украинцев и россиян. Воля украинского президента и стремление всех остальных следовать этому решению — вот главный залог остановки конфликта в Донбассе", — подчеркнул Бальбек.

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