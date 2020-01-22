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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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С "Титаника" хотят поднять бесценный артефакт, пока еще не слишком поздно

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Telegraph

С
Музей науки / WATB640408/Globallookpress.com

С затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник» планируют поднять телеграфный передатчик, с которого был подан сигнал бедствия после столкновения с айсбергом.

Компания RMC Titanic Inc. подала в окружной суд штата Вирджиния документы, чтобы получить разрешение поднять с борта затонувшего без малого 105 лет назад «Титаника» телеграфный передатчик. Пролежавшее на дне океана более века и покрытое ржавчиной устройство фирмы Marconi может быть восстановлено, считают представители компании.

Для этого компания планирует провести «хирургическую операцию» по извлечению передатчика из звукоизолированной «тихой» рубки, которая более-менее обеспечила сохранность устройства до наших дней. Предполагается, что к «Титанику» отправится пилотируемая подводная лодка, а достанет передатчик дистанционно управляемый робот.

Предстоящая экспедиция вызывает массу споров, поскольку в мировой практике общепринято оставлять в покое затонувшие корабли как места упокоения погибших людей. Однако специалисты настаивают на том, что эта миссия предпринимается не с целью «охоты за сокровищами», а в попытке спасти исторически значимый предмет, прежде чем будет слишком поздно. Отмечается, что состояние рубки, в которой находится передатчик, с каждым годом ухудшается и, вероятно, в ближайшие годы она рухнет, навсегда похоронив бесценный артефакт.

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ЛЧ

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