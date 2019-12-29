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29 декабря 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

титаник,pixabay.com

107 лет прошло с момента страшного и мистического события.

1912 год 10 апреля в свой первый рейс отправляется судно неимоверных масштабов. Британский пароход имел параметры: 270 метров длины, 30 метров ширины, 18 метров высоты. Произвела такую морскую конструкцию английская компания White Star Line.

На тот момент он считался самым роскошным, дорогим и элитным лайнером. Экипаж составлял 885 человек, а мирных граждан было около 1400. Титаник должен был пройти по маршруту Саутгемптон – Нью-Йорк. На борту были все услуги, которые только могли пожелать богачи. Их обеспечивали: театром, кинопросмотрами фильмов. Ресторанами, барами и танцами. Дорогим алкоголем, красивой инструментальной музыкой. Каюты выглядели дорого и роскошно. А персонал предоставлял высокий и качественный сервис обслуживания. В первые дни Титаник стал любимым местом развлечения всех присутствующих жителей Саутгемптона. Но уже на 4 день случилось ужасающие событие. Про него еще долго будут ходить легенды и догадки, сниматься фильмы и передаваться истории из поколения в поколение.

14 апреля 1912 года в 23.40, следящий матрос сумел разглядеть айсберг. Но было уже слишком поздно. Корабль шел на скорости 41 км/ч. Судно имело слишком большие параметры, чтобы обладать свойством быстрых поворотов, замедлений, а остановка двигателя было долгим процессом. Капитан Смит, сумел полностью остановить двигатель и вывернуть штурвал влево. Он рассчитывал на то, что удастся обойти айсберг. Но расстояние оставалось слишком маленьким. Произошел удар. Первым затопило 6 передних трюмов лайнера. Нос корабля стал идти на дно. Стало ясно, что Титаник утонет в ближайший час и был дан сигнал SOS.

В тот злополучный день погибло около 1300 людей. Многие мужчины принимали решение остаться на борту, придерживаясь правилу «Женщины и дети – спасаются первыми». Вместе с ними погиб главный капитан и инженер лайнера.

Через десятки лет стали всплывать истории, интересные и правдивые факты, о реальных событиях того дня. Именно с ними мы хотим познакомить вас, ведь такие трагедии не забываются и являются историями.

Давайте разберем вовлекающие вопросы о том:

Кто нашел Титаник и как нашли Титаник?

и как нашли Как происходили поиски Титаника?

Сколько раз проводили исследования Титаника под водой?

На какой глубине находится Титаник?

Роберт Баллад, кто это?

Где сейчас находится Титаник?

Ознакомившись с этой информацией, вы сможете выстроить логическую и последовательную цепочку результата событий. Узнать много нового и расширить свои исторические познания.

В каком году нашли Титаник, и кто это сделал?

Только представьте, последствия катастрофы, которые произошли в 1912 году, были найдены аж через 73 года после! Ночью 1 сентября 1985 года американо-французская экспедиция, под руководством океанолога Роберта Баллада нашла остатки парового котла Титаника.

В момент завершились многолетние поиски потерянного судна. До этой экспедиции, не малое количество раз были попытки его обнаружить. Но незнание точных координат, не давало возможность найти его раньше. Благодаря Балладу, были открыты новые факты и фрагменты, а выжившие люди помогли составить всю хронологию тех 5 часов.

Останки Титаника на дне океана искали в первые же месяца катастрофы. Организацией поисков занимались семьи обеспеченных погибших пассажиров. Они хотели с честью похоронить своих близких. Было проведено достаточно много действий и разговоров о способе найти судно и достать тела. Но техника того времени не смогла обеспечить варианты, которые предлагались. Более того, все имели лишь приблизительные координаты краха корабля, но даже по ним Титаник не удалось найти. 4 км глубины, на которой расположился лайнер, так же усложняли задачу.

Роберт Баллад – был одержим идеей найти где лежит Титаник. Он готовился к этому поиску целых 13 лет. Именно Роберт предоставил первый, невероятный для многих факт: «Титаник раскололся на две части, он не затонул целиком». Многие считали, что лайнер утонул полностью. Но после проведения экспедиции, выяснилось, что корма напрочь оторвана от передней части корпуса.

Баллад подарил людям первые фотографии останки Титаника на дне. Но ученный не смог остановится на этом. Спустя несколько месяцев Роберт вновь отправился к кораблю. Специально для этого, был создан аппарат, который осилил глубину залегания Титаника в 4 км. События в образе Баллада выстроились следующим образом:

Сообщения судну о том, что впереди будет айсберг, передавались в течении всего дня. Последнее предупреждение было за 40 минут до столкновения. Титаник игнорировал каждое из них. Более того, комиссия, которая была собрана после аварии, рассказал о том, что все события наблюдал корабль «Калифорниан», но так и не пришел на помощь.

Как происходили последующие исследования Титаника?

Доктор Баллад, сразу объявил, что поднять остатки лайнера будет невозможно, и в этом больше нет необходимости. Оно развалиться по мелким кусочкам во время подъема или находясь над водой. Следующие экспедиции проводились на уровне простых исследований. Нашлись люди, которые не блеснули моралью. Они хотели поднимать с затонувшего судна: драгоценности, редкие материалы. На почве этого, возникали большие скандалы про моральные ценности и элементарное уважение к семьям погибших.

Титаник, затонувший корабль, на основе его историй было снято множество фильмов и написаны книги. Джеймс Кемэрон – режиссер фильма «Призраки бездны: Титаник» 1997 года, так же осмелился спуститься к нему. Он провел свои личные поиски ответов на вопросы, которые помогли ему создать невероятный фильм. Кемэрон запускал робототехнику внутри корабля. Благодаря этим действиям, все узнали, как выглядело судно, и открылись интересные факты.

Кстати о фактах, мы выбрали ТОП-10 странных и непонятных ситуаций. Если бы не они, Титаник мог бы избежать краха:

На борту не было ни одного бинокля. Перед заплывом Капитан Смит уволил своего второго помощника. Тот, в отместку, забрал ключи от сейфа, где находились бинокли. На корабле находилось 56 успешных миллионеров. Из них малок кто остался в живых. Старые и гордые синьоры решили умирать «с честью». Во время утопления, те кто потерял надежду, вели себя без паники. Будто им было безразлично. Кто-то пил виски, сидя за полузатонувшим столиком, музыканты играли трагическую мелодию. Непонятным образом, в будущем, на аукционах было распродано: меню с борта, билет на Титаник, ключи от помещений. Вопрос возникает один: «Почему меню?» Экипаж корабля не готовился к крушению. Техника безопасности была на низком уровне. В спасательную шлюпку высаживалось по 25-30 человек, в то время, как она была рассчитана на 67 пассажиров. На борту были не только люди. 12 собак так же отправились в путешествие ценной жизни. Из них выжило 3 пса. Все 30 механиков погибли вместе с судном. Они пытались удерживать работу паровых машин, чтобы больше людей смогло спастись. Если бы затопило 4 отсека – лайнер удержался на плаву. Хорошая погода привела к смертям. Из-за того что в Атлантическом Океане наблюдался штиль – берега айсберга были не заметны, поскольку волны не ударялись об него. 10. Есть факты, что перед запуском Титаника в путешествие – внутри был пожар, в топливном хранилище, а возник он во время испытаний. В том же месте и случилась пробоина после удара.

От чего потонул Титаник, помимо айсберга?

После очередных подтвержденных фактов, ученые пришли к общему мнению.

Фирма, которая выпускала Титаник, хотела произвести рейс в точный срок. Поскольку это первый, столь масштабный прорыв в технической сфере. Компания стала торопить архитекторов и рабочих, подкидывая им дешевые материалы. Последние 6 отсека закреплялись низкокачественными заклепками. Именно они и подвергли Титаник наполнению водой. Остальные отсеки сумели противостоять и не пропустить воду в судно.

Так же, ситуации с пожаром, перед отправлением корабля не давала покоя многим членам экипажа. Никто не имел права выдать эту тайну, ведь было вложено много денег и сил в его постройку.

Помимо этого, архитекторы знали, что судно очень не поворотное и отреагировать быстро, в случаи опасности – не удастся. Но рискнули жизнями пассажиров и экипажа, ведь хотели достигнуть рекордных масштабов.

Воспоминания о лайнере и где сейчас находится Титаник?

Спасти жизни смогли далеко не все. Но тот день запомнил каждый выживший. Журналисты брали интервью у шеф-повара одного их ресторанов лайнера. Он сказал, что не чувствовал опасности, а когда началась тревога, спокойно отплыл подальше от судна и сел на ближайшую шлюпку.

Большинство выжившим, показалось, что остатки Титаника поднялись на целых 45* и торчал из воды, как штык. Но это была оптическая иллюзия. Ученые изучили всю информацию и сделали вывод, что наклон был 11* .

Все отзывались о происходящем с большим страхом и жалостью. В тот день многие потеряли матерей, отцов, мужей, дедушек, вторых половинок и даже детей. Такое происшествие вызывало слезы у каждого. И иначе быть не могло.

Сейчас глубина Титаника составляет 3800 метров. Он так и остался лежать на прежнем месте, а морские пучины вот-вот до конца разрушат его. Титаник считается важным памятником, который охраняется международными войсками.