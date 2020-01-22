В Ливане вновь начались беспорядки, теперь - против нового правительства

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22 января 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Marwan Naamani/dpa/Globallookpress.com

Как только в Ливане стал известен новый состав правительства, на улицах Бейрута и Триполи снова вспыхнули массовые акции протеста, перешедшие в беспорядки и столкновения с полицией.

Новое правительство Ливана сформировано после трех месяцев политического вакуума с момента отставки предыдущего кабмина в октябре прошлого года. Возглавил его Хассан Дияб. Президент Ливана Мишель Аун призвал новых министров добиться доверия и поддержки населения, поскольку перед правительством стоит ряд непростых задач по выводу страны из кризиса.

Население тем временем вышло на массовые антиправительственные демонстрации. Протестующие блокируют дороги в Бейруте, Триполи и ряде других городов, пытаются прорвать оцепление и занять здание парламента. На сайте МВД Ливана опубликован призыв сохранять мирный характер демонстраций и не участвовать в протестах, но далеко не все готовы ему последовать. Против агрессивно настроенных демонстрантов, швыряющихся камнями, полиция вынуждена применять слезоточивый газ и водометы. По данным ливанского Красного Креста, в этих столкновениях пострадало уже несколько сотен человек.

Экономический кризис в Ливане развивается на фоне финансовой блокады и санкций. Из-за этого осенью прошлого года в стране начались антиправительственные выступления, и правительство Саада Харири подало в отставку. Теперь, когда спустя три месяца вакуума власти наконец утвержден новый состав правительства – демонстрации вновь продолжились. Какой и когда будет найден выход из этой ситуации – пока неясно.

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