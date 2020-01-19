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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Харири: «Хватит тратить время» на правительственные переговоры, экономические решения

, 23:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Харири: «Хватит тратить время» на правительственные переговоры, экономические решения
Саад аль-Харири, фото: Twitter

Исполняющий обязанности премьера Ливана Саад аль-Харири призвал политиков срочно сформировать новое правительство и найти решения для экономического кризиса в стране после ночи жестоких столкновений между силами безопасности и протестующими.

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«Существует дорожная карта, чтобы успокоить волну нарастающих протестов. Хватит тратить время, сформируйте правительство, откройте дверь политическим и экономическим решениям», - заявил Харири.

«Держать армию, силы безопасности и протестующих в состоянии конфронтации - значит очутиться внутри проблемы», - заключил он.

Напомним, в октябре прошлого года Харири подал в отставку с поста премьер-министра под давлением волны протестов.

ЕП

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