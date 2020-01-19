Харири: «Хватит тратить время» на правительственные переговоры, экономические решения

Исполняющий обязанности премьера Ливана Саад аль-Харири призвал политиков срочно сформировать новое правительство и найти решения для экономического кризиса в стране после ночи жестоких столкновений между силами безопасности и протестующими.
«Существует дорожная карта, чтобы успокоить волну нарастающих протестов. Хватит тратить время, сформируйте правительство, откройте дверь политическим и экономическим решениям», - заявил Харири.
«Держать армию, силы безопасности и протестующих в состоянии конфронтации - значит очутиться внутри проблемы», - заключил он.
Напомним, в октябре прошлого года Харири подал в отставку с поста премьер-министра под давлением волны протестов.