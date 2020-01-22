Зеленский хочет договориться о встрече с Путиным в Израиле

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22 января 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool, globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский хочет договориться о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Израиле. Владимир Путин 23 января совершит визит в Израиль для участия во Всемирном форуме памяти жертв холокоста.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что у Путина также запланирована встреча с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.

Во встрече, которая пройдет в Иерусалиме во время однодневного визита в Израиль российского лидера, также примет участие патриарх Иерусалимский Феофил III и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По словам Ушакова, встретится с Путиным в Израиле хотели бы лидеры еще нескольких стран, в том числе Зеленский. Офис Зеленского запросил встречу. Как сказал Ушаков, Москва не отвечала отказом на запрос Киева о встрече Путина с Зеленским, но с учетом графика продолжительные переговоры вряд ли возможны. Зеленский намерен обсуждать вопрос дальнейших обменов заключенными между Россией и Украиной.

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