75-летию освобождения узников Освенцима посвятили выставку в штаб-квартире ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка, посвящённая 75-летию освобождения узников Освенцима. Архивные документы и фотографии, которые составили основу экспозиции, предоставили музеи России и Израиля.
Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя, посетивший открытие выставки вместе коллегой из Израиля, отметил, что необходимо хранить историческую память, а попытки переписать историю недопустимы.
Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон, в свою очередь, заявил, что израильтяне благодарны Красной армии, которая освободила Освенцим и другие концлагеря.
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