75-летию освобождения узников Освенцима посвятили выставку в штаб-квартире ООН

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22 января 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка, посвящённая 75-летию освобождения узников Освенцима. Архивные документы и фотографии, которые составили основу экспозиции, предоставили музеи России и Израиля.

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя, посетивший открытие выставки вместе коллегой из Израиля, отметил, что необходимо хранить историческую память, а попытки переписать историю недопустимы.

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон, в свою очередь, заявил, что израильтяне благодарны Красной армии, которая освободила Освенцим и другие концлагеря.

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