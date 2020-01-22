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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Женщина впервые станет президентом Греции

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Женщина впервые станет президентом Греции
флаг Греции, pixabay.com
В среду, 22 января, стало известно, что президентом Греции впервые стала женщина. Согласно последней информации, на данный пост избрали председателя Государственного совета Екатерину Сакелларопулу.
 
Подчеркивается, что к настоящему моменту за Сакелларопулу проголосовали более 200 депутатов из 300. Уточняется, что данного количества голосов достаточно для избрания политика на пост президента Греции. Голосование все еще продолжается.
 
Ранее в СМИ сообщалось, что у Екатерины Сакелларопулу есть все шансы занять пост президента страны.
 
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