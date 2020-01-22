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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Кого хотят напугать бряцаньем оружия защитники Европы во время военных учений?

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Кого хотят напугать бряцаньем оружия защитники Европы во время военных учений?

В США и Западной Европе в феврале начнутся одни из самых масштабных и продолжительных для этого года учений ВС США, которые называются DEFENDER Europe 2020.

Военные учения отрабатывают переброску соединения сухопутных войск армии США в Европу. Такие учения с названием «Рефорджер» уже проводились с 1969 по 1993 год. Американцы построили 40 складов в ФРГ и странах Бенилюкса с зарезервированными для дивизий и бригад комплектами техники. Это ускоряло процесс и позволяло избежать огромных конвоев с техникой, которые неизбежно стали бы добычей советских АПЛ. Всё это позволяло постепенно наращивать масштаб учений «Рефорджер», доведя в 1988 г. численность переброшенных из США войск до 125 тыс. человек, что, конечно, здорово напрягало наше командование и вынуждало его реагировать.

Но ситуация изменилась, «Рефорджер» отменили, склады расформировали, часть техники вывезли на утилизацию, часть – в Ирак и Афганистан. Войск в Европе оставалось всё меньше, пока сухопутная компонента не ужалась до бронекавалерийского полка, воздушно-десантной бригады и обеспечивающих подразделений и частей.

Но после событий 2014 г. американцы сначала решили разместить в Европе бронетанковую бригаду. Её местоположение ротировалось по 8 странам. Затем было принято решение разместить в Бенилюксе склады, по такому же типу для ещё одной бронетанковой и пехотной бригады. И вот решили попробовать вернуться к учениям в стиле «Рефорджер».

Понятно, что американская военная деятельность не останется без присмотра, и все их конвои и колонны будут находиться под прицелом нашей разведки, «Искандеров» и «Ониксов». Что здорово напрягает европейцев, прекрасно понимающих, что Россия просто мигом разнесёт их в радиоактивную пыль, случись конфликт.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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