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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Китайские «потомки русалки» плетут одежду из кожи рыб

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские «потомки русалки» плетут одежду из кожи рыб
blog.51.ca

Вы Вэньфэн, принадлежащая к крошечной китайской этнической группе хэчжэнь — одна из немногих людей в своем сообществе, которые все еще могут делать одежду из кожи рыб.

Она еще не родилась, когда ее родственники были брошены в трудовые лагеря во время японской оккупации Маньчжурии в 1930-х и 1940-х годах.

«Многие кланы хэчжэнов погибли, но моя мать выжила, чтобы передать свои знания о рыбьей коже», - рассказывает швея.

Племя, родом из Сибири и на реке Черного Дракона  — Амуре, как его называют в Китае, хэчжэнь восстановили свое население до 5000 человек из 300 оставшихся после Второй мировой войны.

Но это не остановило развитие хэчжэньской культуры, в том числе традицию изготовления одежды из кожи карпа, щуки и лосося.

Немногие в нынешнем поколении заинтересованы в изучении ремесла. Одежда из кожи рыбы также больше не является частью повседневной одежды хэчжэней.

Вы начала делиться своими знаниями с некоторыми местными китайскими женщинами в Тунцзяне, тихом городе недалеко от северо-восточной границы с Россией, где она сейчас живет. Ее ученики также изучают Yimakan, жанр повествования, который переключается между речью и песней на языке хэчжэнь.

"Охотники хэчжэнов катались на каноэ из березы или лошадях, - сказал Вы, улыбаясь. - По легенде племя хэчжен произошло от русалок".

"В эти дни рыбачить перестали, а рыбу покупают на рынке, - продолжила Вы. - Чтобы сшить топ и пару брюк для женщины требуют 50 рыб, а для мужчины 56. Вместо тигровой кости и сухожилия оленя используются иглы для вышивания и хлопковая нить".

Кожа рыбы вдохновила некоторые роскошные модные дома, такие как Dior и Prada, на то, чтобы время от времени включать ее в состав новой одежды и аксессуаров.

 

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