Автобус с польскими туристами ограбили в Мексике

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22 января 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

салон автобуса, pixabay.com

Неизвестные ограбили в Мексике автобус с польскими туристами. Согласно последней информации источников, путешественники лишились своих документов, наличных денег, кредитных карт и фотоаппаратов.

В момент инцидента в салоне автобуса находились около 25 туристов из Польши. Во время экскурсии на транспортное средство напали преступники в масках, сообщает kp.ru.

Установлено, что злоумышленники остановили автобус в безлюдном месте в штате Чиапас, вывели пассажиров на улицу, а затем вынесли все ценные вещи. В результате случившегося никто не пострадал. Выясняется местонахождение грабителей.

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