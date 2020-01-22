Американский журналист рассказал, как США в свое время разрушали Советский Союз

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22 января 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

флаг США, pixabay.com

Журналист Тед Ролл в статье для американского издания CounterPunch сообщил, что в свое время власти Соединенных Штатов Америки "немало потрудились" для того, чтобы разрушить Советский Союз.

США совершали нападения, проводили различные акции саботажа, а также пытались подорвать СССР изнутри. В частности, в разгар Октябрьской революции на территорию Советского Союза вторгся экспедиционный корпус, который состоял из десятков тысяч солдат. Стране понадобилось три года, чтобы от них избавиться.

Журналист также упомянул шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса, который в 1960 году нарушил воздушное пространство СССР, а это фактически являлось актом войны. Тогда руководство США смогло "отделаться" тем, что самолет был сбит советской ракетой.

В издании также подчеркивается, что американский лидер Рональд Рейган принял план ЦРУ, предлагавший взорвать газопровод, который нес природный газ через всю Сибирь.

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