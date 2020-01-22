СМИ: Трампа в 2016 году разозлило решение Обамы о высылке российских дипломатов

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22 января 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

экс-президент США Барак Обама, Matthias Balk/dpa

СМИ сообщают, что действующего президента Дональда Трампа незадолго до инаугурации разозлила высылка российских дипломатов, инициированная в декабре 2016 года его предшественником Бараком Обамой.

Подчеркивается, что Трамп был очень зол, когда всего за три недели до начала его президентства экс-глава США Обама решил выслать из страны 35 российских дипломатов.

Миллиардер находился в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде и играл в гольф, когда по телевизору увидел соответствующую новость. Будущий президент якобы испытал раздражение в связи с тем, что никто не проконсультировался с ним. Он не исключил, что таким образом демократы решили отомстить ему за победу на выборах.

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