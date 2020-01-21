Елизавета II отобрала у Меган Маркл все подаренные ей украшения

Королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения, сообщает Woman’s Day. Отмечается, что отныне герцогиня Сассекская не имеет права доступа к монаршей сокровищнице.
Как сообщает "Пятый канал", королева хочет вернуть даже колье с голубым камнем, которое принц Гарри подарил Меган на свадьбу. Кроме того, помимо украшений у Маркл могут забрать наряды и сумки, которые она приобретала на деньги королевской семьи.
Говорили, что выходы Меган в свет спонсировал принц Чарльз, который ежегодно выделял сыну и его супруге 21 миллион фунтов из своих личных доходов от Корнуолльского Герцогства. Но, напомним, на днях королева сняла с внука и его жены королевские полномочия.
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