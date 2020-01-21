В аэропорту Хельсинки открыли туалеты для питомцев

В финском аэропорту Хельсинки открылись туалеты для животных. Эта практика пока еще не очень распространена в Европе, в отличие от США, где такие локации есть повсеместно.
Туалеты спроектированы с учетом потребностей собак, но предназначены не только для них: воспользоваться локацией могут и другие животные. Один из туалетов расположен в стороне от главного входа, так что даже пугливые собаки могут сделать свои дела спокойно, не отвлекаясь на спешащих мимо людей.
Открытие туалетов для питомцев сделает путешествия с животными через аэропорт Хельсинки гораздо более комфортными, ведь за год эта воздушная гавань пропускает более десяти тысяч одних только собак-путешественников. Возможно, со временем туалеты для путешествующих питомцев появятся в большинстве европейских (и, надеемся, российских) аэропортов.
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