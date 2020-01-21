В Белгородской области спасатели достали из полыньи упавшую в реку собаку

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21 января 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представители экстренных служб сообщили, что в поселке Томаровка Белгородской области спасатели при помощи пожарной лестницы вытащили из реки собаку, которая провалилась в полынью и не могла самостоятельно выбраться на лед. Инцидент произошел 20 января.

«Как сообщила очевидица, собака вышла на тонкий лед и на середине реки, в 15 метрах от берега, провалилась в полынью … Пока один из пожарных подбирался к собаке, другой тем временем вместе с пришедшим на помощь очевидцем подготовил надувную лодку. Собака, завидев рядом человека, оживилась и сама запрыгнула в лодку», - уточнили в ведомстве.

Собеседник добавил, что замершую собаку укутали в теплые вещи и привезли в пожарную часть откармливать колбасой. Позже животное самостоятельно покинуло здание.

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