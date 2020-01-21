В НАТО рассказали о новых беспилотниках, которые смогут наблюдать за происходящим в разных странах

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21 января 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Christian Charisius/dpa

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о новых стратегических беспилотниках Североатлантического альянса. Дроны будут летать над территорией стран, состоящих в организации.

Столтенберг подчеркнул, что беспилотники будут курсировать исключительно над территорией НАТО, однако смогут фиксировать то, что происходит за границами стран-членов альянса.

Уточняется, что два аппарата, которые являются модернизированной версией американских БПЛА Global Hawk, сейчас проходят испытания на базе НАТО на итальянском острове Сицилия. Эти дроны способны без дозаправки находиться в воздухе примерно 30 часов.

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