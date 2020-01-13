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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Генсек НАТО анонсировал ответ на размещение "Искандеров-М" со "спорной" ракетой

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Генсек НАТО анонсировал ответ на размещение
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong/Xinhua
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году Североатлантический альянс намерен отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызывающей споры ракетой типа 9М729.
 
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Столтенберг отметил, что НАТО будет работать над системами ПВО и ПРО, а также над повышенной боеготовностью и конвенциональными вооружениями. По его словам, министры обороны стран альянса согласовали вышеуказанные меры.
 
Политик также назвал "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, в частности, в ядерное оружие" разработку "спорной" ракеты 9М729.
 
Напомним, в НАТО убеждены, что данный снаряд нарушает Договор о РСМД, поскольку якобы имеет дальность более 500 километров. Это стало поводом для выхода США из данного международного соглашения
ЕТ

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