Генсек НАТО анонсировал ответ на размещение

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году Североатлантический альянс намерен отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызывающей споры ракетой типа 9М729.

Столтенберг отметил, что НАТО будет работать над системами ПВО и ПРО, а также над повышенной боеготовностью и конвенциональными вооружениями. По его словам, министры обороны стран альянса согласовали вышеуказанные меры.

Политик также назвал "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, в частности, в ядерное оружие" разработку "спорной" ракеты 9М729.

Напомним, в НАТО убеждены, что данный снаряд нарушает Договор о РСМД, поскольку якобы имеет дальность более 500 километров. Это стало поводом для выхода США из данного международного соглашения