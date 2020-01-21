В каких странах действуют нелепые и абсурдные законы?

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21 января 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

«Аргументы недели» собрали самые нелепые, абсурдные и смешные законы в мире. Перед тем, как отправиться в путешествие, лучше ознакомиться с правилами чужой страны.



Во Франции нельзя провозить живых улиток без проездного билета в поезде. Согласно местному закону, любое животное весом до 5 кг должно иметь билет. За нарушение взимается штраф. Также целоваться, когда на платформе стоит поезд, запрещено. По мнению железнодорожников, влюблённые парочки задерживают отправление поездов.



В Англии самый абсурдный закон запрещает умирать в здании парламента, ведь тогда государству придётся его хоронить за свой счёт. Несоблюдение некоторых законов в Англии считается государственной изменой.



В Китае нельзя спасать тонущего человека. Так вы вмешиваетесь в его судьбу. В Австралии по воскресеньям человек не имеет права появляться на улице в шортах розового цвета. В штате Индиане (США), если вы съели чеснок, в течение 4 часов вам нельзя посещать кинотеатры, а также пользоваться трамваем.



Подробности читайте в материале на сайте "Аргументов недели".



