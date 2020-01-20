Не трогайте мертвого кита в Англии, или самые нелепые в мире законы

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20 января 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

Отправиться в путешествие – лучшее, на что стоит потратить свой отпуск. Но прежде чем это сделать, ознакомьтесь с правилами чужой страны. Некоторые из них довольно абсурдные и смешные. «Аргументы недели» собрали самые нелепые законы в мире.

Европа пользуется большой популярностью у туристов. По версии Всемирной организации по туризму, Франция занимает лидирующую позицию в рейтинге самых популярных международных туристических направлений. Если вы решили посетить эту страну, знайте, что нельзя провозить живых улиток без проездного билета в поезде. Согласно местному закону, любое животное весом до 5 кг должно иметь билет. За нарушение взимается штраф. Несколько лет назад одного француза оштрафовали за перевозку улиток. Но в ходе разбирательства всё же решили простить человека.

Ещё один необычный закон во Франции гласит: целоваться, когда на платформе есть поезд, запрещено. Говорят, инициаторами такого распоряжения являются железнодорожники. По их словам, влюблённые парочки задерживают отправление поездов.

А если вы влюбились француза или француженку, имейте в виду, что в этой стране разрешено разводиться, даже если ваш супруг много курит или часто смотрит футбол. По закону «интеллектуальная» измена также служит поводом для расторжения брака.

В Англии тоже есть необычные распорядки. По мнению местных жителей, самый абсурдный закон в их стране запрещает умирать в здании Парламента. Дело в том, что если человек там всё же умер, государству придётся хоронить его за свой счёт, чего делать оно не хочет. Такое распоряжение приняли ещё в начале XIV века, и, судя по всему, действует оно до сих пор.

Несоблюдение некоторых законов в Англии считается государственной изменой. Например, если вы решили отправить кому-то письмо, то аккуратно приклеивайте почтовую марку с изображением королевы. Оно не должно быть лицом вниз.

Ну, а если вдруг вы увидели мертвого кита в море, то ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Голова умершего животного принадлежит королю, а не вам. Нарушите закон – попадете в тюрьму.

Не менее интересны законы в Дании. Если вы решились взять напрокат машину, то нельзя её заводить, если под ней кто-то есть. Более того, фары должны работать на протяжении всего движения. Ну а если решились прогуляться по улице, ни в коем случае не носите маску. В Дании это запрещено.

Если вам по душе восточные страны, знайте, в Китае нельзя спасать тонущего человека. Так вы вмешиваетесь в его судьбу. А этого ни в коем случае нельзя делать.

В стране также введен запрет глупым студентам на посещение колледжа. Учиться имеют право только умные. Правда, действует он не во всех учебных заведениях. Кроме этого, на лекциях запрещено жевать жвачку. За это могут и отчислить студента.

Если любите экзотику, смело отправляйтесь в Австралию. Только перед поездкой помните, что по воскресеньям человек не имеет права появляться на улице в шортах розового цвета. Кроме этого, нельзя петь непристойные песни в общественных местах. А в общении с людьми запрещено грубить и использовать грубые жесты. За это человека могут лишить свободы на два месяца или наложить штраф в размере 10 тыс. $. Если проступок повторится, «преступник» может попасть в тюрьму на полгода.

Ни в коем случае нельзя вызывать дождь в Австралии. Это могут себе позволить только специалисты, у которых есть разрешение. Иначе могут лишить свободы на целый год или наложить штраф в размере 1000 $.

Если вдруг вы увидели свадьбу или похороны, то не мешайте проведению церемоний. В Австралии это считается настоящим преступлением. Могут посадить в тюрьму на два года или оштрафовать на 10 тыс. $.

Но самое главное – не торгуйтесь с пиратами. Если человек будет снабжать пиратов товарами и боеприпасами, он автоматически виновен в преступлении. За это суд его отправляет в тюрьму на срок до 10 лет.

Соединенные Штаты – мечта многих. Оказавшись там, имейте в виду, в каждом штате есть свои законы и правила. Например, в Калифорнии нельзя под светом фонарей охотиться на мотыльков. Если хотите это сделать, сделайте в другом штате. В Иллинойсе, согласно закону, запрещено в воскресенье напевать себе песни под нос, находясь на улице. Поэтому потерпите пока не дойдете до отеля или дома. А в штате Миссисипи запрещено давать слонам пиво и другие алкогольные напитки.

В Индиане, если вы съели чеснок, в течение 4 часов вам нельзя посещать кинотеатры, а также пользоваться трамваем. А в штате Нью-Джерси в рыболовный сезон мужчинам нельзя вязать, поэтому стоит делать выбор: нитки или рыба.

В Канаде запрещено хранить или распространять комиксы с криминальным сюжетом. Кроме этого, незаконно в общественных местах срывать пластырь и вызывать человека на дуэль. В городе Петролия нельзя кричать круглые сутки: местные жители очень негативно относятся к шумным туристам. А в Квебеке запрещено использовать нецензурную лексику на французском. Если хотите выразить свои эмоции, сделайте это с помощью родного языка.

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